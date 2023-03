Francia, Macron si sfila l’orologio di lusso durante l’intervista | VIDEO (Di venerdì 24 marzo 2023) Francia, Macron si sfila l’orologio di lusso durante l’intervista VIDEO È diventato virale sui social un VIDEO che mostra il presidente della Francia, Emmanuel Macron, mentre si sfila l’orologio durante un’intervista in diretta tv. Nel corso di un faccia a faccia, in onda dall’Eliseo e durante il quale il presidente francese ha parlato della contestata riforma delle pensioni e dei sacrifici dei cittadini, Macron indossava un orologio al polso che ha sbattuto sul tavolo facendo rumore. Subito dopo, si vede il presidente con le mani sotto al tavolo con le braccia che poi ricompaiono senza più ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023)sidiÈ diventato virale sui social unche mostra il presidente della, Emmanuel, mentre siun’intervista in diretta tv. Nel corso di un faccia a faccia, in onda dall’Eliseo eil quale il presidente francese ha parlato della contestata riforma delle pensioni e dei sacrifici dei cittadini,indossava un orologio al polso che ha sbattuto sul tavolo facendo rumore. Subito dopo, si vede il presidente con le mani sotto al tavolo con le braccia che poi ricompaiono senza più ...

