Francia, Macron e il "giallo" dell'orologio di lusso: il presidente lo sfila durante l'intervista (Di venerdì 24 marzo 2023) Spopola sui social network francesi il video del presidente Emmanuel Macron durante l'intervista di ieri in diretta tv dall'Eliseo. Nelle immagini, si vede Macron che risponde animatamente ad una domanda e sbatte con il polso sul tavolo facendo rumore con il suo orologio al polso sinistro. Subito dopo il presidente armeggia con le mani sotto il tavolo, poi le braccia ricompaiono ma l'orologio non c'è più. "Al momento di parlare dei salari minimi - ha commentato su Twitter la deputata de La France Insoumise, Clémence Guetté - ecco che il presidente si toglie il suo bell'orologio di lusso, sotto il tavolo". Il tweet è stato rilanciato diverse migliaia di volte. E commentato da oppositori del ...

