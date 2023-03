(Di venerdì 24 marzo 2023) Ladiancora sede: l'edizione del 2023 si giocherà a Bangkok, in Thailandia. Dopo due edizioni a Tel Aviv...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Francia, la Supercoppa cambia casa: sarà giocata in Asia, ecco dove: La Supercoppa di Francia cambia ancora sede: l… - Sms_Ita : Il Consiglio di Amministrazione della @LFPfr ha deciso di organizzare l'edizione 2023 del Trophée des Champions a B… - dsiova17 : @ChristianConte_ @marifcinter Inghilterra e Francia hanno 2 coppe, Spagna ha Coppa del Re andata e ritorno, più Sup… -

...convocazioni di Ronald Koeman per i prossimi impegni di qualificazione a Euro 2024 contro(... solo subentrato nel finale dellae contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions ...Con il Real Madrid vince unadi Spagna, unaEuropea, una Champions League e ... Si guadagna anche la convocazione con la, la nazionale maggiore dove conquista anche la ...È già tempo di tirare le somme: unadi, due eliminazioni agli ottavi, la Ligue 1 in arrivo, salvo suicidi sportivi - il Psg è a +7 su un gruppetto di non irresistibili inseguitrici.

Francia, la Supercoppa cambia casa: sarà giocata in Asia, ecco dove Calciomercato.com

Abbiamo vinto la Supercoppa meritatamente, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo la chance di arrivare in semifinale di Champions Nonostante tutto ciò, l’Inter si trova ai quarti di finale di ...Blog Calciomercato.com: Una fisicità importante. Prevalentemente offensivo ma da quando è venuto in Italia a giocare nel Milan è migliorato tatticamente e ...