Francia, ancora una notte di scontri contro la riforma delle pensioni (Di venerdì 24 marzo 2023) - Ieri tre milioni e mezzo di persone sono scese in piazza in diverse città per manifestare contro le nuove regole sull'età pensionabile. Nuovo sciopero generale il 28 ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 marzo 2023) - Ieri tre milioni e mezzo di persone sono scese in piazza in diverse città per manifestarele nuove regole sull'età pensionabile. Nuovo sciopero generale il 28 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia continuano gli scioperi e le proteste contro la riforma delle pensioni. Molti i disagi, viaggiatori a pi… - Agenzia_Ansa : Proteste contro la riforma delle pensioni in Francia: a Parigi 800 mila in corteo secondo gli organizzatori, per la… - Radio1Rai : ??#Francia, riforma delle #pensioni. Ancora manifestazioni: 26 fermi a Parigi dove ci sono stati scontri con i black… - LoZioRufus : @Moonlightshad1 in Francia fanno le rivolte e noi siamo qui ancora a parlare di roba di settant’anni fa. Con tutto… - padovani_gigi : Infatti, il governo lo ha semplicemente adottato: è il primo passo, necessario, per arrivare al sì di @UNESCO : ci… -