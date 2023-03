Francia | 457 fermi nelle manifestazioni contro la riforma delle pensioni | 441 agenti feriti Incendiato ingresso del municipio di Bordesux

(Di venerdì 24 marzo 2023) Sono 457 le persone fermate durante le, degenerate in guerriglia urbana, della nona giornata di mobilitazione in tutta lalaapprovata dal governo. Si registrano anche 441forze dell’ordine, fra poliziotti e uomini della Gendarmerie: lo ha riferito il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, che nel bilancio di ordine pubblico ha citato anche 903 incendi a oggetti di arredo urbano e cassonetti dell’immondizia nella sola Parigi. Giovedì ci sono state dimostrazioni in 320 città del Paese: secondo il governo sono scese in piazza un milione di persone, 3,5 milioni per i sindacati organizzatori. Nella notte il portone dideldi Bordeaux è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Proteste in Francia contro la riforma delle pensioni, negli scontri di ieri 457 fermi. Il bilancio del ministro del… - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Francia, 457 fermi nelle manifestazioni contro la riforma delle pensioni: 441 agenti feriti. Incendiato ingresso del m… - CreMaDrifter : RT @fattoquotidiano: Francia, 457 fermi nelle manifestazioni contro la riforma delle pensioni: 441 agenti feriti. Incendiato ingresso del m… - fattoquotidiano : Francia, 457 fermi nelle manifestazioni contro la riforma delle pensioni: 441 agenti feriti. Incendiato ingresso de… - Hodunsu : RT @Agenzia_Ansa: Proteste in Francia contro la riforma delle pensioni, negli scontri di ieri 457 fermi. Il bilancio del ministro dell'Inte… -

Degenerate le manifestazioni contro la riforma. La porta del municipio di Bordeaux data alle ...Nelle manifestazioni degenerate in scontri ieri in tutta lacontro la riforma delle pensioni,persone sono state fermate , mentre si registrano anche 441 feriti nelle forze dell'ordine, fra poliziotti e gendarmi: lo ha dichiarato il ministro dell'...... il 27 aprile a Francoforte (Batschkapp) e infine il 29 aprile a Zurigo (Komplex) . Marco ... al primo posto in Italia , Svizzera , Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio ,, Germania , ...

Francia, 457 fermi nelle manifestazioni contro la riforma delle pensioni: 441 agenti feriti Il Fatto Quotidiano

Sale la tensione a Parigi (101 fermi), e in tutto il Paese, dopo che è stata bocciata la mozione di sfiducia al governo Borne, accusato di aver fatto ricorso a poteri costituzionali speciali per far ...Nelle manifestazioni degenerate in scontri ieri in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni, 457 persone sono state fermate, mentre si registrano anche 441 feriti nelle forze dell’ordine, fra ...