“Francesco Totti pronto a lasciare Roma Nord. Lui e Noemi sono felici, lei si dà molto da fare in casa…”: le parole di Alex Nuccetelli (Di venerdì 24 marzo 2023) Alex Nuccetelli torna a parlare. Chi è costui? Per chi non fosse “pratico” di gossip, si tratta di un amico di Francesco Totti che sin dai primi momenti in cui la notizia del divorzio da Ilary Blasi ha preso il via, ha raccontato “varie ed eventuali” sul Pupone. E stavolta a Novella 2000 parla di un ipotesi trasferimento. Dove? Sempre a Roma: “La casa dove vive con Noemi (Bocchi, nuova compagna del pupone, ndr) è bellissima ma non so quanto rimarranno, Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”. Al momento Totti vive a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023)torna a parlare. Chi è costui? Per chi non fosse “pratico” di gossip, si tratta di un amico diche sin dai primi momenti in cui la notizia del divorzio da Ilary Blasi ha preso il via, ha raccontato “varie ed eventuali” sul Pupone. E stavolta a Novella 2000 parla di un ipotesi trasferimento. Dove? Sempre a: “La casa dove vive con(Bocchi, nuova compagna del pupone, ndr) è bellissima ma non so quanto rimarranno,ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché oratanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vannod’accordo”. Al momentovive a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thexeon81 : 'Francesco Totti guarda come viviamo nel tuo residence tra spacciatori e sputi'. Ma il business vale 730 mila euro… - RedazioneLaNews : 'Francesco Totti guarda come viviamo nel tuo residence tra spacciatori e sputi'. Ma il business vale 730 mila euro… - manomela : RT @repubblica: 'Francesco Totti guarda come viviamo nel tuo residence tra spacciatori e sputi'. Ma il business vale 730 mila euro all'anno… - repubblica : 'Francesco Totti guarda come viviamo nel tuo residence tra spacciatori e sputi'. Ma il business vale 730 mila euro… - BohorquezJm : @classicshirts Francesco Totti -