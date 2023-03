FOTO: Fiocco rosa in casa Tozawa, è nata Ten la figlia di Akira (Di venerdì 24 marzo 2023) L’attuale Superstar ed ex 24/7 Champion Akira Tozawa ha recentemente annunciato l’arrivo della sua bambina. Tozawa è una colonna portante della WWE dal 2016. È stato campione anche campione Cruiserweight e da un po’ di tempo è abituato a dare il cambio ad altri talenti. Fiocco rosa Akira ha recentemente pubblicato un tweet per annunciare l’arrivo della sua bambina, di nome Ten. Ha condiviso una FOTO di sé, della moglie e di Ten con la dicitura: “Siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra bambina, Ten!!!”. Ecco la FOTO: We are happy to announce the arrival of our baby girl, Ten!!????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/WOby12wtG9— Akira Tozawa ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 marzo 2023) L’attuale Superstar ed ex 24/7 Championha recentemente annunciato l’arrivo della sua bambina.è una colonna portante della WWE dal 2016. È stato campione anche campione Cruiserweight e da un po’ di tempo è abituato a dare il cambio ad altri talenti.ha recentemente pubblicato un tweet per annunciare l’arrivo della sua bambina, di nome Ten. Ha condiviso unadi sé, della moglie e di Ten con la dicitura: “Siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra bambina, Ten!!!”. Ecco la: We are happy to announce the arrival of our baby girl, Ten!!????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/WOby12wtG9—...

