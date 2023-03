Fosse Ardeatine | Fratoianni | Meloni | quando scriverà antifascisti?

(Di venerdì 24 marzo 2023) "No presidente: 335 persone non furono trucidate dai nazifascisti allesolo perché erano italiani . Perchè erano italiani ed, ebrei, partigiani. Un giorno o l'altro ...

AGI - Uno dei capitoli più sanguinosi dell'occupazione tedesca a Roma e sono passati 79 anni. L'eccidio delle Fosse Ardeatine si consumava il 24 marzo e a ricordare quel momento tragico il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che ha voluto rendere omaggio ai 335 civili, prigionieri politici, ebrei, ..."Oggi l'Italia onora le vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Settantanove anni fa 335 italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella. Una strage che ha ...

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona in occasione della cerimonia commemorativa del 79° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. / Quirinale (Alexander Jakhnagiev) ...ha partecipato alla cerimonia commemorativa del 79° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Dopo la deposizione da parte del Capo dello Stato di una corona d’alloro sulla lapide dedicata ai ...