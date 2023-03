**Fosse Ardeatine: visita privata Lollobrigida, l'incontro con dem Smeriglio e tributo insieme** (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - visita privata del ministro Francesco Lollobrigida, fedelissimo del premier Giorgia Meloni, questa mattina al Parco delle Fosse Ardeatine. Verso le 11 il responsabile dell'Agricoltura ha varcato il cancello, in solitaria, mentre un gruppo di studenti si apprestava ad entrare. Prima si è fermato davanti alle lapidi contemplando in silenzio i nomi dei caduti. Poi si è diretto all'interno del Mausoleo. Solo dopo diverso tempo l'ufficiale che custodisce il sacrario, forse avvisato da qualcuno, lo ha raggiunto scusandosi di non averlo accompagnato per descrivergli il luogo e i fatti. Ma il ministro, pur ringraziando della sensibilità, ha voluto proseguire la sua visita in solitudine: “non è la prima volta che vengo e l'ho fatto sempre in forma privata. Oggi è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) -del ministro Francesco, fedelissimo del premier Giorgia Meloni, questa mattina al Parco delle Fosse. Verso le 11 il responsabile dell'Agricoltura ha varcato il cancello, in solitaria, mentre un gruppo di studenti si apprestava ad entrare. Prima si è fermato davanti alle lapidi contemplando in silenzio i nomi dei caduti. Poi si è diretto all'interno del Mausoleo. Solo dopo diverso tempo l'ufficiale che custodisce il sacrario, forse avvisato da qualcuno, lo ha raggiunto scusandosi di non averlo accompagnato per descrivergli il luogo e i fatti. Ma il ministro, pur ringraziando della sensibilità, ha voluto proseguire la suain solitudine: “non è la prima volta che vengo e l'ho fatto sempre in forma. Oggi è la ...

