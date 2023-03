Fosse Ardeatine, scoppia la polemica sul messaggio di Meloni (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – scoppia la polemica per il messaggio della premier Giorgia Meloni dedicato alle vittime delle Fosse Ardeatine nel 79esimo anniversario della strage. Nella parole della presidente del Consiglio affidate stamane a una nota, il ricordo dei “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani”. Una frase che le opposizioni, Pd e Alleanza Verdi Sinistra in particolare, contestano. Secondo esponenti dei due partiti, infatti, i 355 sterminati dalla follia nazista nelle cave furono massacrati non solo perché italiani ma anche “partigiani, politici, ebrei, antifascisti”, che la premier non cita nel messaggio. IL messaggio DI Meloni – “Oggi l’Italia onora le vittime dell’eccidio delle Fosse ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) –laper ildella premier Giorgiadedicato alle vittime dellenel 79esimo anniversario della strage. Nella parole della presidente del Consiglio affidate stamane a una nota, il ricordo dei “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani”. Una frase che le opposizioni, Pd e Alleanza Verdi Sinistra in particolare, contestano. Secondo esponenti dei due partiti, infatti, i 355 sterminati dalla follia nazista nelle cave furono massacrati non solo perché italiani ma anche “partigiani, politici, ebrei, antifascisti”, che la premier non cita nel. ILDI– “Oggi l’Italia onora le vittime dell’eccidio delle...

