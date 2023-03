Fosse Ardeatine, Meloni: “Vittime massacrate perché italiane”. Le opposizioni: “No, uccisi perché antifascisti” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 24 marzo di 79 anni fa, nel 1944, 335 civili, prigionieri politici, ebrei, militari, detenuti comuni, furono uccisi dai nazisti come rappresaglia per un agguato dei partigiani dei Gap il giorno precedente, passato alla storia come l’attacco di via Rasella. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato la strage delle Fosse Ardeatine con una nota, che è stata particolarmente contestata dalle opposizioni. “Oggi l’Italia onora le Vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine – scrive la premier – una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani. Spetta a tutti noi – Istituzioni, società civile, scuola ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 24 marzo di 79 anni fa, nel 1944, 335 civili, prigionieri politici, ebrei, militari, detenuti comuni, furonodai nazisti come rappresaglia per un agguato dei partigiani dei Gap il giorno precedente, passato alla storia come l’attacco di via Rasella. La presidente del Consiglio Giorgiaha ricordato la strage dellecon una nota, che è stata particolarmente contestata dalle. “Oggi l’Italia onora ledell’eccidio delle– scrive la premier – una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati soloitaliani. Spetta a tutti noi – Istituzioni, società civile, scuola ...

Palazzo_Chigi : Eccidio delle Fosse Ardeatine, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni ?? - RaiTre : Il corpo e il nome. Gli ignoti delle Fosse Ardeatine. Questa sera alle 23.05 su #Rai3. Il #24marzo 1944, 335 civili… - repubblica : Fosse Ardeatine, Meloni: '335 innocenti massacrati solo perché italiani'. È polemica. Le opposizioni: 'Uccisi perch… - MysteryMiki : RT @Anpinazionale: Pagliarulo: 'La Presidente del Consiglio sulle #FosseArdeatine non ricorda tutto' Leggi la dichiarazione del President… - ManginiE : RT @laramps: No ?signora presidente ?@GiorgiaMeloni? Non massacrati "perché italiani" Massacrati perché antifascisti ed ebrei. Riscrivere…