Fosse Ardeatine | Mattarella al Mausoleo per anniversario eccidio

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, si è recato aldelleper il 79esimodell'. Il capo dello Stato al suo arrivo, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, ha reso omaggio alle vittime fuori del, poi davanti alla camera dove furono massacrati 335 tra civili e militari a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione tedesche, infine davanti alle tombe che accolgono i loro resti. L'azione fu una rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, compiuto il 23 marzo da membri dei Gap romani."Oggi l`Italia onora le vittime dell`delle- dice il premier Giorgia Meloni -. Settantanove anni fa, 335 italiani sono stati ...

AGI/Vista - Il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona in occasione della cerimonia commemorativa del 79° anniversario dell'eccidio delle. / Quirinale'L'Eccidio delle #FosseArdeatine rappresenta uno dei momenti più tragici della nostra storia. Un episodio terribile e vergognoso che ricordiamo oggi con dolore e riconoscenza verso chi, dando la vita, ..."In occasione della commemorazione dell'eccidio delle, desidero esprimere una preghiera per le 335 vittime della ferocia nazista e rendere il mio deferente omaggio alle famiglie che persero i propri cari. Preservare la memoria di quella ...

AGI/Vista - Il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona in occasione della cerimonia commemorativa del 79° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. / Quirinale Fonte: ...Il 24 marzo 1944 viene ricordato l’eccidio delle Fosse Ardeatine. A Roma 335 civili e militari italiani vengono trucidati dai tedeschi: una rappresaglia seguita all’attentato di via… Leggi ...