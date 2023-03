Fosse Ardeatine, Mattarella al Mausoleo. Meloni: ricordare è un dovere (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono passati 79 anni dall'eccidio di quel 24 marzo 1944, quando i nazisti uccisero 335 italiani tra detenuti, militari, prigionieri politici ed ebrei, vendicando l'azione dei partigiani il giorno precedente presso via Rasella. Questa mattina il capo dello Stato Sergio Mattarella ha onorato le vittime in un momento di raccoglimento al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono passati 79 anni dall'eccidio di quel 24 marzo 1944, quando i nazisti uccisero 335 italiani tra detenuti, militari, prigionieri politici ed ebrei, vendicando l'azione dei partigiani il giorno precedente presso via Rasella. Questa mattina il capo dello Stato Sergioha onorato le vittime in un momento di raccoglimento aldelle

