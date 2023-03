Fosse Ardeatine | l' omaggio di Mattarella Meloni | Massacrati perché italiani

(Di venerdì 24 marzo 2023) Era il 24 marzo 1944 quando uomini della Sicherheitsdienst, i servizi segreti affiliati alle SS, uccisero 335 persone alle, all'epoca cave di pozzolana semi abbandonate sull'Ardeatina, come rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, compiuto il 23 marzo da membri dei Gap romani nel quale morirono 33 soldati tedeschi. Il feldmaresciallo Kesselring decise di ascoltare il generale von Mackensen: vanno uccisi dieciper ogni caduto tedesco. Settantanove anni dopo, come ogni 24 marzo, il presidente della Repubblica si è recato al mausoleo delleper renderealle vittime dell'eccidio. Con lui c'era il ministro della Difesa Giulio Crosetto. Sul palco, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della ...

Secondo Giorgia Meloni allesono state uccise 335 persone solo perchè di nazionalità italiana. E' polemica per la frase usata dalla presidente del consiglio per ricordare l'eccidio nazifascista del 24 marzo 1944. ...Leggi Anche Meloni: 'Soddisfatta da vertice Ue, sui migranti c'è stato un cambio di passo' Il messaggio di Giorgia Meloni 'L'Italia onora le vittime dell'eccidio delle. Settantanove anni fa 335 italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella - ha scritto il ...Questa mattina il capo dello Stato Sergio Mattarella ha onorato le vittime in un momento di raccoglimento al Mausoleo delle. Ma a scatenare dure polemiche con Anpi e sinistra sono ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattina del 24 marzo si è recato al mausoleo delle Fosse Ardeatine, a Roma, per partecipare alla cerimonia commemorativa del 79° anniversario ...Oggi si celebra il 79esimo anniversario dell’eccidio della Fosse Ardeatine, quando 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o detenuti comuni, vennero trucidati dalle truppe di ...