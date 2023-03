Fosse Ardeatine: le parole del sindaco Gualtieri (Di venerdì 24 marzo 2023) Fosse Ardeatine. Gualtieri: abbiamo il dovere di coltivare e praticare la memoria – “Una cerimonia toccante. Uno degli eccidi più drammatici e tragici della nostra storia in cui tutta la violenza del nazifascismo si è scatenata contro cittadini di cui abbiamo visto i nomi e i volti scorrere con le loro foto. È stato un momento davvero toccante”. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto così a margine delle celebrazioni in ricordo dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. “Abbiamo il dovere di coltivare e praticare la memoria, di onorare i caduti della tragica pagina delle stragi del nazifascismo. Oggi la presenza del capo dello Stato ha dato un grandissimo rilievo- ha aggiunto- Noi come amministrazione siamo impegnati nella cura di questo luogo: una politica attiva ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023): abbiamo il dovere di coltivare e praticare la memoria – “Una cerimonia toccante. Uno degli eccidi più drammatici e tragici della nostra storia in cui tutta la violenza del nazifascismo si è scatenata contro cittadini di cui abbiamo visto i nomi e i volti scorrere con le loro foto. È stato un momento davvero toccante”. Ildi Roma Robertoè intervenuto così a margine delle celebrazioni in ricordo dell’eccidio delle. “Abbiamo il dovere di coltivare e praticare la memoria, di onorare i caduti della tragica pagina delle stragi del nazifascismo. Oggi la presenza del capo dello Stato ha dato un grandissimo rilievo- ha aggiunto- Noi come amministrazione siamo impegnati nella cura di questo luogo: una politica attiva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : Il corpo e il nome. Gli ignoti delle Fosse Ardeatine. Questa sera alle 23.05 su #Rai3. Il #24marzo 1944, 335 civili… - _Carabinieri_ : Roma #24marzo 1944: alle Fosse Ardeatine 335 persone, tra cui 12 #Carabinieri, vengono trucidate nella rappresaglia… - Palazzo_Chigi : Eccidio delle Fosse Ardeatine, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni ?? - Undertall65 : RT @AlRobecchi: No, Giorgia Meloni, i 335 italiani trucidati dai nazisti alle Fosse Ardeatine non furono 'massacrati solo perché italiani',… - MogarelliMarina : RT @bravimabasta: Meloni dice che i martiri delle Fosse Ardeatine furono uccisi “solo perché italiani”. No: perché erano antifascisti. Non… -

Fosse Ardeatine: ricordare e tramandare Era il 24 marzo 1944 quando i tedeschi, guidati da H. Kappler , ufficiale delle SS e comandante della polizia tedesca a Roma, trasportarono alle Fosse Ardeatine " una cava di tufo situata tra le catacombe di Domitilla e di s. Callisto sulla via Ardeatina " 335 fra detenuti politici, civili e militari, ebrei o semplici sospetti e li trucidarono. Lazio, comunicato per commemorare l'eccidio delle Fosse Ardeatine ROMA - Lazio in prima linea per commemorare l'eccidio delle Fosse Ardeatine . Il club biancoceleste, in una nota, ha scritto: "Il 24 marzo di 79 anni fa, 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei e detenuti comuni venivano trucidati dalle ... Fosse Ardeatine:Fratoianni, Meloni,quando scriverà antifascisti Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ... Era il 24 marzo 1944 quando i tedeschi, guidati da H. Kappler , ufficiale delle SS e comandante della polizia tedesca a Roma, trasportarono alle" una cava di tufo situata tra le catacombe di Domitilla e di s. Callisto sulla via Ardeatina " 335 fra detenuti politici, civili e militari, ebrei o semplici sospetti e li trucidarono.ROMA - Lazio in prima linea per commemorare l'eccidio delle. Il club biancoceleste, in una nota, ha scritto: "Il 24 marzo di 79 anni fa, 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei e detenuti comuni venivano trucidati dalle ...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ... Fosse Ardeatine, Mattarella al mausoleo per cerimonia 79° anniversario - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Fosse Ardeatine, Mattarella al Mausoleo per anniversario eccidio Roma, 24 mar. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per il 79esimo anniversario dell’eccidio. Il capo dello Stato al suo arrivo, ... Lazio, la società biancoceleste commemora l’eccidio delle Fosse Ardeatine Lazio, la società biancoceleste commemora l’eccidio delle Fosse Ardeatine. La società ricorda l’accaduto per tenere viva la memoria, affinché non si ripetano più tali orrori Tramite i propri canali la ... Roma, 24 mar. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per il 79esimo anniversario dell’eccidio. Il capo dello Stato al suo arrivo, ...Lazio, la società biancoceleste commemora l’eccidio delle Fosse Ardeatine. La società ricorda l’accaduto per tenere viva la memoria, affinché non si ripetano più tali orrori Tramite i propri canali la ...