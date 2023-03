Fosse Ardeatine | l' anniversario porta nuove scintille premier - opposizioni ' Uccisi perché italiani' ' No | perché antifascisti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - _Carabinieri_ : Roma #24marzo 1944: alle Fosse Ardeatine 335 persone, tra cui 12 #Carabinieri, vengono trucidate nella rappresaglia… - fattoquotidiano : Fosse Ardeatine, Meloni: “335 innocenti massacrati solo perchè italiani”. Anpi: “Furono uccisi perché erano antifas… - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: Perché antifascisti 'POLITICA Fosse Ardeatine, Meloni: «335 innocenti massacrati perché italiani». «No, uccisi perché… - ecocomunicatori : RT @Min_Casellati: Un Paese senza memoria è ostaggio di estremismi e degenerazioni ideologiche. Le Fosse Ardeatine furono teatro di uno dei… -

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle vittime nel giorno del 79esimo anniversario dell'eccidio delle. In quel luogo vennero trucidati dai nazisti 335 civili, prigionieri politici, ebrei, militari, detenuti comuni, il 24 marzo del 1944 per rappresaglia all'azione dei partigiani dei Gap ...'335 innocenti massacrati solo perché italiani'. Meloni nella bufera per il messaggio inviato nell'anniversario dell'eccidio delle: dice 'italiani' e non 'antifascisti'. La premier da Bruxelles intanto si dice 'soddisfatta' per il cambio di passo sui migranti e il clima di collaborazione con Macron. Ci sono il ...'Questa mattina la sezione ANPI di Civitavecchia ha tributato un doveroso omaggio ai nostri concittadini Antonio Margioni e Francesco Chiricozzi, assassinati alle. Riteniamo necessario ricordare che l'eccidio del 24 marzo del 1944, perpetrato dalle truppe di occupazione naziste, fu possibile anche grazie alla complicità dei traditori fascisti e, ...

Fosse Ardeatine, Meloni: "335 innocenti massacrati solo perché italiani". È polemica. Le opposizioni: "Uccisi… la Repubblica

Praticamente tutta FdI ha ricordato le vittime della rappresaglia fatta dai nazisti e l’eccidio delle Fosse Ardeatine, ci mancherebbe altro. Ma l’occasione è ghiotta per rimproverare al presidente ...“Questa mattina la sezione ANPI di Civitavecchia ha tributato un doveroso omaggio ai nostri concittadini Antonio Margioni e Francesco Chiricozzi, assassinati alle Fosse Ardeatine. Riteniamo necessario ...