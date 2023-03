Fosse Ardeatine, la sinistra contro la Meloni s’attacca alle parole. Rampelli: “Stanno alla canna del gas” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, snocciola una ad una tutti i demagogici attacchi alla Meloni. E in difesa della numero uno del governo, commentando le polemiche “biecamente propagandistiche” indirizzate – in punta di semantica e demagogia – al presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte del centrosinistra si avventura – con un lungo post su Facebook – nel campo minato (e avvelenato) degli attacchi strumentali scagliati nelle ultime settimane – e fino agli exploit di oggi – a premier e governo. E allora, prima lo sciacallaggio sulla tragedia di Cutro. Poi le speculazioni sul filo di lana tra desiderata autoreferenziali e diritto – spostando pretestuosamente l’asse del dibattito dal tema centrale dell’utero in affitto, ai bambini ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio, di Fratelli d’Italia, snocciola una ad una tutti i demagogici attacchi. E in difesa della numero uno del governo, commentando le polemiche “biecamente propagandistiche” indirizzate – in punta di semantica e demagogia – al presidente del Consiglio Giorgiada parte del centrosi avventura – con un lungo post su Facebook – nel campo minato (e avvelenato) degli attacchi strumentali scagliati nelle ultime settimane – e fino agli exploit di oggi – a premier e governo. E allora, prima lo sciacggio sulla tragedia di Cutro. Poi le speculazioni sul filo di lana tra desiderata autoreferenziali e diritto – spostando pretestuosamente l’asse del dibattito dal tema centrale dell’utero in affitto, ai bambini ...

