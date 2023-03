Fosse Ardeatine | Gribaudo Pd | ' morti perchè antifascisti | Meloni non riesce a dirlo'

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "'Massacrati solo perché italiani'. No, Presidente. Come Fonzie, nona pronunciare quella parola. Idellesono stati massacrati perché. Le rinfresco la memoria e il vocabolario, Presidente". Lo scrive la deputata Chiara, vicepresidente del Pd, su Twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Roma #24marzo 1944: alle Fosse Ardeatine 335 persone, tra cui 12 #Carabinieri, vengono trucidate nella rappresaglia… - Palazzo_Chigi : Eccidio delle Fosse Ardeatine, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni ?? - repubblica : Fosse Ardeatine, Meloni: '335 innocenti massacrati solo perché italiani'. È polemica. Le opposizioni: 'Uccisi perch… - territuitta : RT @bravimabasta: Meloni dice che i martiri delle Fosse Ardeatine furono uccisi “solo perché italiani”. No: perché erano antifascisti. Non… - padovani_gigi : RT @mariolavia: =Meloni su Fosse Ardeatine: “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani”. No, perché erano an-ti-fa-sci-sti. -

I prigionieri, suddivisi in gruppi di cinque, vennero condotti nelle gallerie delle, le antiche cave di pozzolana situate nei pressi della via Ardeatina, il luogo stabilito per ...Nel 79esimo anniversario dell'eccidio delle, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scrive una nota che ha immediatamente acceso una polemica fra le forze politiche che non le perdonano che definisca le vittime 'italiani', ..., Meloni: '335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani'. Anpi e opposizioni contro la premier Nel giorno del 79esimo anniversario dalla strage, la premier Giorgia Meloni ha ...

Fosse Ardeatine, è polemica sulle parole di Meloni: “Uccisi in 335 solo perché italiani”. L’Anpi: “No, perché… La Stampa

In una nota ufficiale la S.S.Lazio ricorda l'eccidio della Fosse Ardeatine. Questo quanto pubblicato: "Il 24 marzo di 79 anni fa, 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei e detenuti ...Aveva 8 anni Ruggero quando il 24 marzo del 1944 si consumò l'eccidio di 335 italiani presso le Fosse Ardeatine. Poche ore dopo quel fatto atroce, lui si ritrovò per caso con degli amichetti nei ...