Fosse Ardeatine | Fontana | ' coltivare tutti i giorni valori libertà e democrazia'

Palazzo_Chigi : Eccidio delle Fosse Ardeatine, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni ?? - _Carabinieri_ : Roma #24marzo 1944: alle Fosse Ardeatine 335 persone, tra cui 12 #Carabinieri, vengono trucidate nella rappresaglia… - robersperanza : 24 marzo 1944. Eccidio delle Fosse Ardeatine.

AGI - Uno dei capitoli più sanguinosi dell'occupazione tedesca a Roma e sono passati 79 anni. L'eccidio dellesi consumava il 24 marzo e a ricordare quel momento tragico il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che ha voluto rendere omaggio ai 335 civili, prigionieri politici, ebrei, ..."Oggi l'Italia onora le vittime dell'eccidio delle. Settantanove anni fa 335 italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella. Una strage che ha ...Al Mausoleo di Roma la cerimonia per il 79esimo anniversario della strage compiuta dalle truppe di occupazione ...

Sergio Mattarella alle Fosse ardeatine per il 79mo anniversario dell'eccidio. Segui la diretta RaiNews

