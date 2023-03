Fosse Ardeatine | Enzo Biagi intervista il colonnello Herbert Kappler

(Di venerdì 24 marzo 2023) Da Panorama del 23.05.1996 - diQuanto è monotona e ripetitiva la vita. Anche in Francia c'è polemica sulla giustizia, si discute di magistrati conservatori e rossi, e sempre con l'accusa di parzialità. E in Italia, dopo Berlusconi, anche Romiti si sente vittima di una persecuzione. C'è un altro potere in alternativa a quello politico? Un tribunale internazionale sta processando "Dusko" Tadic, serbo di Bosnia, già proprietario di un bar e istruttore di karate: è accusato dell'assassinio di 13 musulmani e di averne seviziati una trentina. In nome della "pulizia etnica". La televisione sta trasmettendo qualche momento delle udienze che vedono sul banco degli imputati il capitano delle Ss Erich Priebke: un vecchio che segue con apparente distacco quello che accade attorno a lui. Mezzo secolo lo divide e lo allontana da quei fatti: forse hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Roma #24marzo 1944: alle Fosse Ardeatine 335 persone, tra cui 12 #Carabinieri, vengono trucidate nella rappresaglia… - Palazzo_Chigi : Eccidio delle Fosse Ardeatine, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni ?? - repubblica : Fosse Ardeatine, Meloni: '335 innocenti massacrati solo perché italiani'. È polemica. Le opposizioni: 'Uccisi perch… - angheluruju11 : RT @_Carabinieri_: Roma #24marzo 1944: alle Fosse Ardeatine 335 persone, tra cui 12 #Carabinieri, vengono trucidate nella rappresaglia nazi… - francyera : RT @tomasomontanari: La presidente del Consiglio non ce la può proprio fare a non rimanere fascista. I martiri italiani delle Fosse Ardeati… -

Allefurono fucilati per rappresaglia 335 ostaggi. In un attentato in via Rasella erano caduti 33 soldati tedeschi. Per errore ci furono cinque vittime in più del rapporto ...Roma, 24 mar " "'Massacrati solo perché italiani'. No, Presidente Meloni. Come Fonzie, non riesce a pronunciare quella parola. I morti dellesono stati massacrati perché antifascisti. Le rinfresco la memoria e il vocabolario, Presidente". Lo scrive la deputata Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, su Twitter.I prigionieri, suddivisi in gruppi di cinque, vennero condotti nelle gallerie delle, le antiche cave di pozzolana situate nei pressi della via Ardeatina, il luogo stabilito per ...

Fosse Ardeatine, Meloni: "335 innocenti massacrati solo perché italiani" | Anpi e opposizioni attaccano: "No, uccisi perché antifascisti" TGCOM

Giorgia #Meloni non può omettere che alle #FosseArdeatine i 335 trucidati erano sì italiani, ma soprattutto antifascisti, oppositori, ebrei. E proprio per questo vennero uccisi. Molto grave ...L'eccidio delle Fosse Ardeatine "ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani". Scoppiano le ...