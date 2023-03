Fosse Ardeatine, Anpi a Meloni: “Uccisi non solo perché italiani ma perché antifascisti” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Presidente del Consiglio ha affermato che i 335 martiri delle Fosse Ardeatine sono stati Uccisi ‘solo perché italiani’. È opportuno precisare che, certo, erano italiani, ma furono scelti in base a una selezione che colpiva gli antifascisti, i resistenti, gli oppositori politici, gli ebrei”. Lo sottolinea Anpi in una nota commentando le affermazioni di Giorgia Meloni sul massacro delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944, oggetto di polemiche da parte dell’opposizione. La nota continua: “È doveroso aggiungere che la lista di una parte di coloro che, come ha affermato Giorgia Meloni, sono stati ‘barbaramente trucidati dalle truppe di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Presidente del Consiglio ha affermato che i 335 martiri dellesono stati’. È opportuno precisare che, certo, erano, ma furono scelti in base a una selezione che colpiva gli, i resistenti, gli oppositori politici, gli ebrei”. Lo sottolineain una nota commentando le affermazioni di Giorgiasul massacro delledel 24 marzo 1944, oggetto di polemiche da parte dell’opposizione. La nota continua: “È doveroso aggiungere che la lista di una parte di coloro che, come ha affermato Giorgia, sono stati ‘barbaramente trucidati dalle truppe di ...

