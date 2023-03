Forza Italia, Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera e Licia Ronzulli dimezzata: il ruolo di Fascina dietro la mossa di Berlusconi (Di venerdì 24 marzo 2023) Le tensioni che serpeggiano da giorni dentro Forza Italia hanno portato Silvio Berlusconi a compiere una mossa nel tentativo di sedare gli animi tra gli azzurri. L’ex presidente del Consiglio ha nominato Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera al posto di Alessandro Cattaneo e ha confermato Licia Ronzulli come presidente dei senatori, ma la sua fedelissima non sarà più coordinatrice in Lombardia. Il ruolo di guida di Fi nella regione epicentro dell’epopea forzista va ad Alessandro Sorte, che insieme a Marta Fascina è stato tra i grandi manovratori per l’operazione di ricambio. A Cattaneo invece va il ruolo di vicecoordinatore – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Le tensioni che serpeggiano da giorni dentrohanno portato Silvioa compiere unanel tentativo di sedare gli animi tra gli azzurri. L’ex presidente del Consiglio ha nominatoal posto di Alessandro Cattaneo e ha confermatocome presidente dei senatori, ma la sua fedelissima non sarà più coordinatrice in Lombardia. Ildi guida di Fi nella regione epicentro dell’epopea forzista va ad Alessandro Sorte, che insieme a Martaè stato tra i grandi manovratori per l’operazione di ricambio. A Cattaneo invece va ildi vicecoordinatore – ...

