Forza Italia, Berlusconi cambia geografia del partito: le novità (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – cambia la geografia politica interna di Forza Italia. Già proiettato alle europee del 2024, con una nota serale Silvio Berlusconi ridisegna i vertici del partito confermando le indiscrezioni di questi giorni che davano imminente un avvicendamento alla guida del gruppo azzurro di Montecitorio, dove l'attuale presidente dei deputati Alessandro Cattaneo viene sostituito da Paolo Barelli (considerato un fedelissimo di Antonio Tajani), che già aveva ricoperto questo incarico durante il governo Draghi. "Al fine di arrivare pronti alle prossime europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale", il Cav annuncia anche la nomina di sette nuovi coordinatori regionali: un big come l'attuale ministro delle Riforme Maria Elisabetta Casellati per la ...

