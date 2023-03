Forza Italia, Berlusconi: "Barelli capogruppo alla Camera" (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Paolo Barelli nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Lo annuncia Silvio Berlusconi, che ha nominato anche 7 nuovi coordinatori regionali. Per la Basilicata, Maria Elisabetta Casellati, per l'Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, per la Lombardia, Alessandro Sorte, per il Molise, Claudio Lotito, per la Sicilia, Marcello Caruso, per la Toscana, Marco Stella e per il Veneto, Flavio Tosi. "Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione", aggiunge Berlusconi. "Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare al fianco del ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Paolonuovodi. Lo annuncia Silvio, che ha nominato anche 7 nuovi coordinatori regionali. Per la Basilicata, Maria Elisabetta Casellati, per l'Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, per la Lombardia, Alessandro Sorte, per il Molise, Claudio Lotito, per la Sicilia, Marcello Caruso, per la Toscana, Marco Stella e per il Veneto, Flavio Tosi. "Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto diin tutta la sua organizzazione", aggiunge. "Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare al fianco del ministro ...

