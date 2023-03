Formula 1, cosa accade dietro le quinte: la competizione feroce non è in pista ma nei centri di potere (Di venerdì 24 marzo 2023) Non è necessario essere tifosi Ferrari per sperare in una stagione di Formula 1 più combattuta di quanto visto nei primi due gran premi del 2023, tra Bahrain e Arabia Saudita, dove la superiorità Red Bull è stata tale da far ipotizzare, e temere, un campionato monopolizzato dalla coppia Verstappen–Perez. Eppure nel Circus non mancano competizione feroce e ripetuti colpi di scena, basta spostare lo sguardo dalla pista agli uffici e alle sale riunioni, nei centri di potere della F1, dove i tre attori principali – FIA, Formula One Group e le dieci scuderie del Mondiale – stanno portando avanti battaglie senza esclusioni di colpi su diversi terreni: sportivo, commerciale e regolamentare. Non potrebbe essere altrimenti in uno sport che negli ultimi anni ha fatto registrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Non è necessario essere tifosi Ferrari per sperare in una stagione di1 più combattuta di quanto visto nei primi due gran premi del 2023, tra Bahrain e Arabia Saudita, dove la superiorità Red Bull è stata tale da far ipotizzare, e temere, un campionato monopolizzato dalla coppia Verstappen–Perez. Eppure nel Circus non mancanoe ripetuti colpi di scena, basta spostare lo sguardo dallaagli uffici e alle sale riunioni, neididella F1, dove i tre attori principali – FIA,One Group e le dieci scuderie del Mondiale – stanno portando avanti battaglie senza esclusioni di colpi su diversi terreni: sportivo, commerciale e regolamentare. Non potrebbe essere altrimenti in uno sport che negli ultimi anni ha fatto registrare ...

