Fontana sul Nuovo Stadio: “Cardinale in due/tre anni porrà la prima pietra” (Di venerdì 24 marzo 2023) Attilio Fontana ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'idea di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, per il Nuovo Stadio Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 marzo 2023) Attilioha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'idea di Gerry, proprietario del Milan, per il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Cinque anni persi per nulla: il #Milan presenta il piano per lostadio a #LaMaura ma la maggioranza si sfalda.… - MilanWorldForum : Fontana sul nuovo stadio del Milan Le dichiarazioni -) - PianetaMilan : Fontana sul Nuovo Stadio: “Cardinale in due/tre anni porrà la prima pietra” - yellowstarkin : RT @CronacheMI: Rimaniamo sul moderno allora: una piazza Tricolore a Milano priva ancora della fontana. Prima della guerra questa era piazz… - sportli26181512 : Fontana: 'Cardinale vuole la prima pietra dello stadio in 2-3 anni. L'idea del Milan è bella': Attilio Fontana, Gov… -