Fontana e il nuovo stadio del Milan: ‘Cardinale vuole mettere la prima pietra in 2-3 anni’ | Primapagina (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 19:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato ai microfoni di TvPlay dell’incontro con Gerry Cardinale, proprietario del Milan, giunto a Milano per parlare del nuovo stadio dei rossoneri: “Non per merito mio, ma dopo aver parlato con Cardinale credo che la sua determinazione sia tale per cui sono convinto che nello spazio di due o tre anni vorrà mettere la prima pietra. Non è detto che sia a La Maura, anche se a oggi è più avanti rispetto alle altre proposte. Da quello che mi ha detto Cardinale, se sarà a La Maura, sarà lo stadio del Milan solamente. Con l’Inter, nonostante io sia amico di Marotta, non ho ricevuto ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 19:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il presidente della Regione Lombardia Attilioha parlato ai microfoni di TvPlay dell’incontro con Gerry Cardinale, proprietario del, giunto ao per parlare deldei rossoneri: “Non per merito mio, ma dopo aver parlato con Cardinale credo che la sua determinazione sia tale per cui sono convinto che nello spazio di due o tre anni vorràla. Non è detto che sia a La Maura, anche se a oggi è più avanti rispetto alle altre proposte. Da quello che mi ha detto Cardinale, se sarà a La Maura, sarà lodelsolamente. Con l’Inter, nonostante io sia amico di Marotta, non ho ricevuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?? La presidenza del Consiglio dei ministri, il governo Meloni, non si è costituita parte civile nell'udienza preli… - AntoVitiello : Attilio #Fontana: 'Oggi #Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #Milan che vorrebbe realizz… - Gazzetta_it : Fontana: 'Cardinale vuol porre la prima pietra del nuovo stadio Milan in 2-3 anni' #acmilan - itselisy : RT @pasqlaragione: ????? Fontana: “Entro due o tre anni Cardinale vuole mettere la prima pietra del nuovo stadio. Non è detto che sia a La Ma… - Gardenia11_1 : RT @FraNasato: Fontana, pres. Lombardia, a @tvplayofficial: 'Entro 2-3 anni Cardinale vuole mettere la prima pietra del nuovo stadio. Non è… -