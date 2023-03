Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Fondi / Grida “Allah Akbar” minacciando con un coltello un passante: algerino fermato dalla Polizia - zonwu : Ecco cosa succede quando chi grida 'tagliamo i fondi alla polizia' riesce davvero a farlo. - joemaya89 : @La_manina__ Il populista di turno grida all’escalation, genera paura, e la trasforma poi in elettorato, Giuseppi è… -

...problemi della Sanità Non avere usato i 37 miliardi messi a disposizione dall'Europa col Mes... non si può non dire una parola sul gioco delle tre carte che si sta facendo con idi ..."Lui che si erge a paladino dei diritti dei cittadini e che'vergogna vergogna' in consiglio ...anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...TRENTO . Da Nord a Sud , sul fronte dell'emergenza siccità led'allarme ormai si sprecano in tutto il Paese. In poche parole la situazione , tra la scarsa ... che da anni investe moltinella ...

Fondi, urla "Allah akbar" e minaccia i passanti con un coltello LatinaCorriere

Tale persona era stata segnalata anche ai Carabinieri di Fondi, per aver minacciato un passante nei pressi della Moschea, brandendo un coltello e gridando “allah akbar”. Raccolte le indicazioni ...FONDI – Lo scorso 21 marzo i poliziotti del Commissariato ... Aveva minacciato un passante nei pressi della Moschea, brandendo un coltello e gridando “allah akbar”. Su Viale Piemonte nei pressi del ...