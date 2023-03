Fondamenti di Video Animazione Educativa: ultimi 6 posti disponibili per partecipare alla III edizione del Corso cura di Anapia e Istituto Cartesio di Roma (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora 6 posti disponibili per partecipare alla III edizione del Corso Fondamenti di Video Animazione Educativa, collaborazione tra EMI, UCI, Anapia e Istituto Cartesio di Roma Si rivolge a docenti ed educatori di ogni ordine scolastico che, anche senza possedere particolari competenze informatiche o artistiche, impareranno ad utilizzare la Video Animazione come linguaggio per comunicare L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora 6perIIIdeldi, collaborazione tra EMI, UCI,diSi rivolge a docenti ed educatori di ogni ordine scolastico che, anche senza possedere particolari competenze informatiche o artistiche, impareranno ad utilizzare lacome linguaggio per comunicare L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzAlAzaR : RT @FilippoLicari4: A QUESTE PAROLE UN VERO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RISPONDE CON FATTI NON CON LE CHIACCHIERE DA BAR SENZA FONDAMENTI LOG… - pol2187 : RT @Jetro_71: Per ricordare su che basi e fondamenti ci hanno penalizzato! - babyplutopeco : RT @Jetro_71: Per ricordare su che basi e fondamenti ci hanno penalizzato! - Jetro_71 : Per ricordare su che basi e fondamenti ci hanno penalizzato! - giul9801 : RT @FilippoLicari4: A QUESTE PAROLE UN VERO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RISPONDE CON FATTI NON CON LE CHIACCHIERE DA BAR SENZA FONDAMENTI LOG… -