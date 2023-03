Follia a Venezia, tuffo nel canale dal tetto di un palazzo a 3 piani: la bravata social indigna Zaia e Brugnaro (video) (Di venerdì 24 marzo 2023) Solo questa mattina ha fatto la sua comparsa in rete, e in poche ore il video (che riproponiamo più in basso da Youtube) è diventato virale. Le immagini mostrano la Follia di un uomo che a Venezia si è lanciato dalla cima di un palazzo, concludendo il tuffo nel rio adiacente San Pantalon, alle spalle di Campo Santa Margherita. Le immagini lo mostrano gettarsi da una altezza considerevole (dal tetto di un edificio di tre piani) e risalire a riva dopo la bravata, dove lo attende una seconda persona che gli porge un asciugamano. Nell’audio si sentono i commenti dei residenti, incedici tra sgomento e paura, per quanto ormai abituati a bravate del genere… Follia a Venezia, tuffo dal terzo piano nel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Solo questa mattina ha fatto la sua comparsa in rete, e in poche ore il(che riproponiamo più in basso da Youtube) è diventato virale. Le immagini mostrano ladi un uomo che asi è lanciato dalla cima di un, concludendo ilnel rio adiacente San Pantalon, alle spalle di Campo Santa Margherita. Le immagini lo mostrano gettarsi da una altezza considerevole (daldi un edificio di tre) e risalire a riva dopo la, dove lo attende una seconda persona che gli porge un asciugamano. Nell’audio si sentono i commenti dei residenti, incedici tra sgomento e paura, per quanto ormai abituati a bravate del genere…dal terzo piano nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Follia a Venezia, tuffo nel canale dal tetto di un palazzo a 3 piani: la bravata social indigna Zaia e Brugnaro (vi… - serenel14278447 : Follia a Venezia, tuffo in acqua dal tetto di un palazzo di 3 piani. L’ira del sindaco e di Zaia Video - infoitinterno : Follia a Venezia, si tuffa in Laguna dal tetto di un palazzo - Mcclane272 : Livello demenzialità fuori scala @Dissidente62 @Gigadesires @giuz73 - Consiglioveneto : Montanariello (Pd): “#venezia, tuffo da un palazzo. Ennesimo episodio di follia. Città lasciata in un degrado senza… -