Foggia | “Benessere della donna | Prevenzione | Alimentazione e Cura di Sé” Convegno

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 24 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Successo per ildi Sé” che si è svolto martedì 21 marzo 2023 presso la “Sala del TribunaleDogana” in piazza XX Settembre, 22 a. Organizzato dal Coordinamento di Impresapresieduto da Alessandra Menga, all’evento, moderato da Rita Gallo, Esperta in Comunicazione dell’ASL di, sono intervenuti il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di, Giuseppe Nobiletti, e Assunta di Matteo, Consigliere di Parità. Alhanno preso parte Elvira Sparacia, coordinatore operativo Screening ASL, sul tema “Tutelare la salute delle ...