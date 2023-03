Florida, preside licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo agli studenti: "È pornografia" (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo riporta il New York Post: la dirigente Hope Carrasquilla della Tallahassee Classical School costretta a lasciare il posto dopo le proteste di alcuni genitori Leggi su lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo riporta il New York Post: la dirigente Hope Carrasquilla della Tallahassee Classical School costretta a lasciare il posto dopo le proteste di alcuni genitori

