Florida, preside costretta alle dimissioni per una lezione sul David di Michelangelo: "È pornografico" (Di venerdì 24 marzo 2023) costretta alle dimissioni per una lezione sul David di Michelangelo. È accaduto a una preside di una scuola della Florida, dopo le forti proteste di alcuni genitori per una lezione di storia dell'arte dedicata al Rinascimento fiorentino. La dirigente scolastica Hope Carrasquilla, secondo il quotidiano locale Tallahassee Democrat, è stata spinta al passo indietro dopo che il consiglio della Tallahassee Classical School l'aveva posta di fronte alla possibilità del licenziamento. A scatenare l'ira dei genitori la scelta di mostrare ai figli 11enni il corpo nudo del David e altri capolavori rinascimentali come la "Nascita di Venere" del Botticelli e la "Creazione di Adamo" dello stesso Michelangelo.

