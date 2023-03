Florence Korea Film Fest 2023 | 70 film | 4 masterclass | il premio Oscar Bong Joon-ho tra gli ospiti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HorrorItalia24 : Firenze parla coreano: al via il 21° Florence Korea Film Fest - wireditalia : Bong Joon-ho, il regista del film premio Oscar Parasite, è l’ospite d’onore del 21° Florence Korea Film Fest che si… - wireditalia : Alla XXI edizione dell'FKFF che si terrà dal 30 marzo al 7 aprile il pubblico potrà partecipare alla sua masterclas… - ItaliaStartUp_ : Florence Korea Film Fest: il regista di Parasite Bong Joon-ho sarà ospite della manifestazione - feddit_it : “Florence Korea Film Fest” -

Sono gli eventi e gli ospiti della 21esima edizione delFilm Festival 2023 , il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana contemporanea, che ...Bong Joon - ho , il regista del film premio Oscar Parasite , è l'ospite d'onore del 21°Film Fest che si tiene a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile al cinema La Compagnia e online sulle piattaforme Più Compagnia e MyMovies. Era già stato una guest della kermesse toscana ...Film Festival su MYmovies ONE, torna la panoramica sul cinema coreano. L'evento fiorentino farà il suo ritorno online dal 30 marzo. 7 lungometraggi e 41 corti compresi nell'abbonamento. ...

Florence Korea Film Fest 2023: 70 film, 4 masterclass, il premio ... Movieplayer

Svelato i programma del Florence Korea Film Fest 2023 che prevede la proiezione di 70 film, 4 masterclass e otto ospiti tra cui il premio Oscar Bong Joon-ho. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 24/03/2023