Flavia Vento vince in Cassazione: fu diffamata in un articolo che citava la sua lite con la Cirinnà (Di venerdì 24 marzo 2023) Flavia Vento, la soubrette televisiva divenuta un personaggio social seguitissimo, ha diecimila motivi per festeggiare. La Cassazione ha infatti confermato il risarcimento di diecimila euro per danni da diffamazione in suo favore, per un articolo pubblicato nel 2011 sull’edizione cartacea e su quella online di un quotidiano. L’articolo riportava, nelle pagine dedicate alla cronaca della Capitale, la notizia, risultata falsa, che la soubrette romana era stata condannata a un mese di carcere e 300 euro di multa per avere diffamato l’esponente dei Verdi, Monica Cirinnà. LEGGI ANCHE La Cirinnà ci ripensa e si candida: "Farò il gladiatore per salvare l'Italia dai fascisti" (video) La Cirinnà ci ripensa e si candida: "Farò il gladiatore per salvare ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023), la soubrette televisiva divenuta un personaggio social seguitissimo, ha diecimila motivi per festeggiare. Laha infatti confermato il risarcimento di diecimila euro per danni da diffamazione in suo favore, per unpubblicato nel 2011 sull’edizione cartacea e su quella online di un quotidiano. L’riportava, nelle pagine dedicate alla cronaca della Capitale, la notizia, risultata falsa, che la soubrette romana era stata condannata a un mese di carcere e 300 euro di multa per avere diffamato l’esponente dei Verdi, Monica. LEGGI ANCHE Laci ripensa e si candida: "Farò il gladiatore per salvare l'Italia dai fascisti" (video) Laci ripensa e si candida: "Farò il gladiatore per salvare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Flavia Vento vince in Cassazione: fu diffamata in un articolo che citava la sua lite con la Cirinnà… - shalafiea : Siamo talmente in decadenza che mi aspetto un governo guidato da Flavia Vento Oddio, potrebbe essere un miglioramento #GovernoMeloni - EStreetNeck : @CapitanMatty @MaxNerozzi Flavia Vento sei tu?????? - BADU____ : @RedRonnie Scusa ma se non c’è la conferma di Flavia Vento io non mi fido - sixxies19816 : Dopo anni e anni di primati, Flavia Vento viene finalmente superata e declassata. #gfvip #incorvassi #oriana… -