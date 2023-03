Fiumicino | Cutolo lascia la maggioranza e si candida a Sindaco | i motivi della decisione

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 marzo 2023)– Claudioladi centrosinistra e decide di correre da solo, con una lista indipendente, al voto del 14 e 15 maggio per la poltrona didi. Raggiunto al telefono da ilfaroonline.it, spiega idi questa: “Cattiva gestionesituazione lavorativa post-emergenza Covid e poca trasparenza sulla realizzazione del porto crocieristico al vecchio faro hanno fatto maturare in me ladire questa”. “Avremmo dovuto realizzare cose che poi non sono state fatte – racconta -. Penso a come il Comune ha gestito la situazione dei lavoratori dell’aeroporto durante e dopo la pandemia. Con l’aeroporto ...