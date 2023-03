Fise e Real Sito di Carditello | nuovo piano per la valorizzazione dei cavalli

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldiconferma e rilancia la sua antica vocazione di residenzae destinata all’allevamento e alla selezione di. Dopo aver salvato dall’estinzione idella Razza Governativa di Persano – un incrocio tra stalloni turchi e giumente del Regno di Napoli, nati nel 1744 per volontà del Re Carlo di Borbone – la Fondazionedisigla un protocollo di intesa con la Federazione Italiana Sport Equestri. Una sfida ambiziosa e un importante accordo per lae la promozione del cavallo sportivo italiano, nell’ambito della collaborazione intrapresa dai due enti a partire dal 2019. Nel rispetto delle reciproche competenze, l’accordo – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettanapoli : Il Real Sito di Carditello conferma e rilancia la sua antica vocazione di residenza reale destinata all'allevamento… - gazzettanapoli : Il Real Sito di Carditello conferma e rilancia la sua antica vocazione di residenza reale destinata all'allevamento… - Italpress : Rinnovato protocollo d’intesa Fise-Real Sito di Carditello -

Rinnovato protocollo d'intesa Fise-Real Sito di Carditello Agenzia di ... Italpress

(ANSA) - CASERTA, 24 MAR - Il Real Sito di Carditello, situato a San Tammaro (Caserta ... L'accordo sottoscritto per la Fise dal presidente nazionale, Marco Di Paola, e dal presidente del Comitato ...Nel rispetto delle rispettive competenze l’accordo, sottoscritto per la Fise dal Presidente Marco Di Paola, e per la Fondazione Real Sito di Carditello dal suo Presidente Luigi Nicolais, prevede di ...