Firenze potrebbe rimanere senza Fiorentina (Di venerdì 24 marzo 2023) La già complicata ristrutturazione dello stadio Franchi non sembra lasciare altra scelta che un trasloco di due anni in altre città, anche fuori dalla Toscana Leggi su ilpost (Di venerdì 24 marzo 2023) La già complicata ristrutturazione dello stadio Franchi non sembra lasciare altra scelta che un trasloco di due anni in altre città, anche fuori dalla Toscana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Firenze potrebbe rimanere senza Fiorentina - Giulio_Firenze : @Emininnik @jacopogiliberto Ad oggi senza dubbio la CO2. Tuttavia, a lungo andare, il metano potrebbe accceleare il… - moniscout : RT @taimitellervo: @Giulio_Firenze La Nina ha avuto il dominio per tre ultimi anni, vero? Potrebbe cambiare il quadro meteo per Europa? - Giulio_Firenze : @taimitellervo Potrebbe, si - taimitellervo : @Giulio_Firenze La Nina ha avuto il dominio per tre ultimi anni, vero? Potrebbe cambiare il quadro meteo per Europa? -