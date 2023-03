Firenze, in manette ladri seriali di distributori di carburanti (Di venerdì 24 marzo 2023) I carabinieri hanno arrestato un italiano di 64 anni e un domenicano di 36 anni dopo i colpi a Rufina e viale Europa Leggi su lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) I carabinieri hanno arrestato un italiano di 64 anni e un domenicano di 36 anni dopo i colpi a Rufina e viale Europa

Firenze, in manette ladri seriali di distributori di carburanti

I carabinieri hanno arrestato un italiano di 64 anni e un domenicano di 36 anni dopo i colpi a Rufina e viale Europa

Firenze, 24 marzo 2023 - Nel pomeriggio del 21 marzo, all'esito di minuziose e ...

Milano, tre ragazze aggredite da un uomo armato di pistola nel giro di pochi minuti

Tre blitz nel giro di pochi minuti, tutti falliti. Poi le manette. Un uomo di 22 anni, cittadino algerino, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'...dopo un nuovo allarme di piazza Firenze, con ...

Scuola media Benedetto Croce ... e per gli attentati del '93 a Milano, Firenze e Roma. Oggi la sua cattura ha messo fine a una latitanza record come quella dei suoi fedeli alleati Totò Riina, sfuggito alle manette per 23 anni, e ...

Rapina in tabaccheria, esce dall'ospedale e finisce in manette. Caccia al complice

Firenze, 22 marzo 2023 - È stato dimesso dall'ospedale ed è finito in manette per rapina aggravata in concorso con un complice ancora ignoto il diciassettenne italiano di origine bulgare accusato di a ...