Firenze | furti a distributori di benzina | 2 arrestati Uno faceva il palo | l’altro prendeva i soldi Indagini ad Arezzo | Prato | Siena

(Di venerdì 24 marzo 2023) Li hanno, informa una nota dei carabinieri di, con l'accusa di furto aggravato e tentato furto. Si tratta di un sardo di 64 anni e di un dominicano di 36. Uno, sempre secondo l'accusa,il '', mentre l'altro apriva la cassaforte dell'accettatore di banconote e portava via il denaro in soli diciotto secondi

FIRENZE – Li hanno arrestati, informa una nota dei carabinieri di Firenze, con l'accusa di furto aggravato e tentato furto. Si tratta di un sardo di 64 anni e di un dominicano di 36. Uno, sempre ...