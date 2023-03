Fiorentina | test amichevole prima dell’Inter! Gli obiettivi – CdS

(Di venerdì 24 marzo 2023) Lasfiderà l’Inter dopo la sosta. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport i viola domani disputeranno unper prepararsi al meglio per la sfida di San Siro– Lacontinua il suo lavoro di preparazione alla sfida all’Inter, in programma sabato 1 aprile alle 18. I viola, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, disputeranno domani uncontro il Seravezza, formazione di Serie D. L’, secondo il quotidiano, sarà utile per tenere alta la concentrazione e il motore ai giri giusti in vista della trasferta di San Siro. Italiano, inoltre, approfitterà deie della sosta per spingere l’acceleratore sull’inserimento di alcuni elementi in squadra: da Castrovilli, passando per Sottil fino ad arrivare a ...

primo impegno di una lunga e ricchissima serie che vedrà la Fiorentina in scena ben nove volte in ventinove giorni. Per fare un po’ le prove generali della sfida alla squadra di Simone Inzaghi, domani ...Sabato mattina, alle ore 11, presso l'Artemio Franchi, la Fiorentina svolgerà un allenamento congiunto, aperto al pubblico, con il Seravezza Pozzi, militante nel Campionato di Serie D.