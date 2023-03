Fiorentina: stadio nella Scuola Marescialli per evitare 2 anni di trasferte. I carabinieri dicono sì. Ma servono progetti e tempi rapidi (Di venerdì 24 marzo 2023) Là dove c'era una gran pozza d'acqua, a 600 metri in linea d'aria dalla pista di Peretola, ora c'è l'erba pettinata di un campo da calcio pensato per gli allievi della Scuola Marescialli dei carabinieri, a Castello. Con pista d'atletica a sei corsie, sovrastata da due piccole tribune coperte e un anello di gradoni in cemento, capaci, insieme, di ospitare non più di cinquemila spettatori. Questo stadio in miniatura, fra l'altro privo di spogliatoi adeguati per atleti professionisti e che non ha ancora servizi igienici per gli spettatori, potrebbe diventare impianto, sia pure temporaneo, dove far giocare, per due anni la Fiorentina, Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 marzo 2023) Là dove c'era una gran pozza d'acqua, a 600 metri in linea d'aria dalla pista di Peretola, ora c'è l'erba pettinata di un campo da calcio pensato per gli allievi delladei, a Castello. Con pista d'atletica a sei corsie, sovrastata da due piccole tribune coperte e un anello di gradoni in cemento, capaci, insieme, di ospitare non più di cinquemila spettatori. Questoin miniatura, fra l'altro privo di spogliatoi adeguati per atleti professionisti e che non ha ancora servizi igienici per gli spettatori, potrebbe diventare impianto, sia pure temporaneo, dove far giocare, per duela

