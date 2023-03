(Di venerdì 24 marzo 2023) La spedizione in Brasile per i Mondiali del 1950: un lungo viaggio fatto in nave dopo la tragedia di Superga

La spedizione in Brasile per i Mondiali del 1950: un lungo viaggio fatto in nave dopo la tragedia di Superga... con lo scopo di "far percepire quanto sia radicato il vino nellae nella cultura italiana ... provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, nonché opere fondamentali della collezione, ..."La Divina" è passata allacome una vera icona di stile ed alla fine degli anni '60 entra ... I biglietti per questa prima" da 41 a 98 euro - sono disponibili da oggi sul sito ...

Fiorentina: la Storia siamo noi. Furiassi e quei palloni finiti tutti in mare LA NAZIONE

Firenze, 24 marzo 2023 – Un’entusiasmo così non si respirava da tempo in casa Fiorentina. Oggi alle 16 è stata aperta la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia di andata, in trasferta ...Nelle sfide con la Svezia (sconfitta che ci costò l’eliminazione) e il Paraguay (vinta dai nostri colori, ma inutile) giocò le sue due uniche partite in azzurro il terzino Zeffiro Furiassi, appena ...