Fiorentina, Igor: «Contro Vlahovic e Osimhen il mio fisico mi ha aiutato tanto» (Di venerdì 24 marzo 2023) Igor, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato del suo momento nel club viola e delle sue condizioni fisiche Igor, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club. PAROLE – «Ci sono tante forme di forza nel calcio, per me la forza nel calcio vuol dire l'ambizione. La voglia di arrivare dove ho sempre voluto stare. La forza di un ragazzino che viene da una piccola città e arriva a giocare in Serie A con la Fiorentina. Non è facile, serve la forza. E' una parola che mi rappresenta. Ho sempre, fin da bambino, avuto la forza per arrivare ad essere calciatore. Penso che senza la voglia di lavorare ogni giorno, migliorarsi, crescere, è impossibile arrivare a questo livello. Questa è la forza mentale. Anche per la forza fisica lavorare è fondamentale. In Brasile ...

