Fiorentina, Burdisso vola in Argentina: occhi su 3 giovani talenti (Di venerdì 24 marzo 2023) Missione Argentina per il DT della Fiorentina Nico Burdisso. Secondo quanto scrive stamani Il Tirreno, il dirigente viola è stato avvistato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) Missioneper il DT dellaNico. Secondo quanto scrive stamani Il Tirreno, il dirigente viola è stato avvistato...

Missione argentina per il DT della Fiorentina Nico Burdisso. Secondo quanto scrive stamani Il Tirreno, il dirigente viola è stato avvistato nella sua terra natale in questi giorni per osservare alcuni talenti. Si tratta di Gino Infantino, Alejpo Veliz e Gianluca Prestianni. Il primo ha 19 anni, è un centrocampista.