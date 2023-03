Fiorentina 1957 | l’orgoglio della sconfitta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giulian70609928 : XXV Giornata FIORENTINA - ROMA 2-2 Firenze, Stadio Comunale domenica 24 marzo 1957 ore: 15.30 ' Bloccato Costa si s… - pegnarol : @gippu1 Non so se intendevi Champions Champions o anche Coppa dei Campioni perché se no mancherebbe la Fiorentina f… -

Nato a Macerata il 27 gennaio, si è destreggiato sia come centrocampista ma soprattutto come ... Sono 26 le presenze in campionato condite da 5 gol che attirano le attenzioni della...... viene intitolato lo stadio comunale nel, anno in cui Renato gioca l'ultima delle 518 partite ... La usai anche per andare a Firenze visto che l'anno dopo giocai con la, però sugli ...... dai primi calci con la maglia del Molinella nel 1938, all'esordio in Serie A con lanel 1941. Tredici anni in viola, poi l'Udinese dal 1954 al, e infine la Roma, dove Magli ha chiuso ...

Dino Pagliari, l’originalità prestata al calcio Virgilio Sport

L'ex di Fiorentina e Ternana, diventato Panchina d'oro in Prima Divisione che ricordiamo per il carattere semplice e schietto: Dino Pagliari.