“Fiorello giullare della Meloni”: il veleno di Luttazzi contro la telefonata del premier a “Viva Rai 2” (Di venerdì 24 marzo 2023) “giullare della Meloni”. Fiorello non piace al comico ed editorialista Daniele Luttazzi. E men che meno gli garba “Viva Radio2”. E’ stata la presenza del presidente del Consiglio nella telefonata di pochi giorni fa a suscitare un travaso di bile al commentatore del “Fatto Quotidiano”; e a una lettrice che ha scritto una lettera indignata che Luttazzi pubblica nel suo spazio. Presa a pretesto per diluungarsi contro la comicità di Rosario Fiorello. “Caro Daniele, sono rimasta basita vedendo la gag della Meloni da Fiorello; che scherzava con lei come niente fosse, forse pensando di avere a che fare ancora con la sua baby sitter e non con la presidente del Consiglio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) “”.non piace al comico ed editorialista Daniele. E men che meno gli garba “Radio2”. E’ stata la presenza del presidente del Consiglio nelladi pochi giorni fa a suscitare un travaso di bile al commentatore del “Fatto Quotidiano”; e a una lettrice che ha scritto una lettera indignata chepubblica nel suo spazio. Presa a pretesto per diluungarsila comicità di Rosario. “Caro Daniele, sono rimasta basita vedendo la gagda; che scherzava con lei come niente fosse, forse pensando di avere a che fare ancora con la sua baby sitter e non con la presidente del Consiglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : “Fiorello giullare della Meloni”: il veleno di Luttazzi contro la telefonata del premier a “Viva Rai 2”… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Clamoroso attacco di #Luttazzi a #Fiorello: così #Meloni lo avrebbe sfruttato per 'distogliere l’attenzione dell’opini… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Clamoroso attacco di #Luttazzi a #Fiorello: così #Meloni lo avrebbe sfruttato per 'distogliere l’attenzione dell’opini… - anna_giu1 : RT @petitpaul54: @Moonlightshad1 Fiorello è come Benigni, un giullare! - mimmop61 : Fiorello, il fango di Luttazzi: 'Giullare che fa il gioco della Meloni' -