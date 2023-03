Fiorello: “A Pino Insegno Sanremo 2024? Amadeus con noi a Teleminkia” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Leggo che oltre all’addio di Fuortes, in Rai ci saranno altre novità come la conduzione del prossimo Festival di Sanremo a Pino Insegno. Ma tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia”. Così Fiorello commenta con ironia a Viva Rai2! le indiscrezioni sui cambiamenti che potrebbero interessare la Rai nei prossimi mesi. “Io già immagino il discorso di apertura di Pino Insegno a Sanremo, lui grandissimo doppiatore: ‘Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti – recita lo showman con voce possente ricordando il doppiaggio di Insegno del personaggio di Aragorn nella trilogia de ‘Il Signore degli Anelli’ – Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Leggo che oltre all’addio di Fuortes, in Rai ci saranno altre novità come la conduzione del prossimo Festival di. Ma tranquilli, tantoce lo prendiamo noi a”. Cosìcommenta con ironia a Viva Rai2! le indiscrezioni sui cambiamenti che potrebbero interessare la Rai nei prossimi mesi. “Io già immagino il discorso di apertura di, lui grandissimo doppiatore: ‘Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti – recita lo showman con voce possente ricordando il doppiaggio didel personaggio di Aragorn nella trilogia de ‘Il Signore degli Anelli’ – Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, ...

