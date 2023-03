Fiorella Mannoia è Maestra Concertatrice de La Notte della Taranta 2023

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo la straordinaria edizione 2022 con Dardust, Lascegliecome, in programma il 26 agosto a Melpignano (LE). L’annuncio è arrivato in occasioneprima conferenza stampa26esima edizione del Concertone alla presenza delle più alte cariche istituzionaliregione. Obiettivo delè consegnare al pubblico un’opera culturale unica che sappia coniugare il passato al futuro attraverso lo sguardo delle donne. La prossimasarà, infatti, focalizzata sulla narrazione al femminile per ripercorre il viaggio di emancipazione . Un percorso, ...