Fino a che punto può essere naturale un profumo?

(Di venerdì 24 marzo 2023) Benvenuti profumi naturali! Se persino una fragranza iconica come Green Tea di Elizabeth Arden si reinventa in un’ottica clean con la sua nuova edizione Citron Freesia, allora significa che il cambiamento è ormai in atto. Del resto, oggi più che mai, sono le azioni concrete che contano. E, di fronte all’allarme climatico, la profumeria non può certo restare a guardare. Soprattutto perché, stando ai dati del Beauty Report 2022 di Cosmetica Italia, è la terza famiglia di prodotto dell’intero settore beauty con un valore di 1.084,5 milioni di euro. Largo dunque a jus biodegradabili, refill, flaconi leggeri e pack riciclabili. Profumi green-oriented che rispettano l'ambiente guarda le foto ...